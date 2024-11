Preso por duplo homicídio é encontrado sem vida em penitenciária de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 13h52 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um detento de 29 anos foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, na última quarta-feira. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o preso foi localizado por policiais penais pendurado com uma corda feita de lençol, amarrada à janela do banheiro da cela que dividia com outros dois detentos. A morte, inicialmente tratada como suicídio, será investigada administrativamente pela direção da unidade prisional, enquanto a Polícia Civil conduzirá a apuração criminal.

O homem estava preso desde agosto de 2021, após ser condenado pelo assassinato de suas duas enteadas, de 10 e 5 anos, crime cometido com a ajuda da mãe das crianças, que também foi condenada e permanece detida. Ele havia sido transferido para Uberlândia há poucos meses.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=rKpWQTrC-s8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6jSha8ebG_U

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=I0uHIOya4_Q

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #preso #morto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.