Presidente ucraniano confirma invasão de tropas em território russo Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 17h35 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que as tropas do país invadiram a Rússia e estão lutando na região de Kursk, na fronteira entre os dois países. Esta é a primeira vez que unidades de operações especiais da ucrânia conseguem invadir o território russo, marcando uma nova fase do conflito. Segundo Zelensky, a Ucrânia está provando que sabe como restaurar a justiça e garantir a pressão necessária. Ele também agradeceu as tropas por tornar possível empurrar a guerra para o território agressor. O doutor em Economia e Relações Internacionais, Igor Lucena, explica sobre este cenário da guerra na Europa e fala sobre outros assuntos internacionais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.