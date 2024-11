Presidente Joe Biden discursa nos Estados Unidos após derrota democrata Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/11/2024 - 15h40 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso à nação depois que a candidata democrata Kamala Harris, perdeu a eleição para o republicano Donald Trump. Biden destacou que por mais de 200 anos os Estados Unidos tiveram o maior experimento de governo do mundo e que numa democracia a vontade do povo sempre prevalece. Para analisar o discurso do presidente, conversamos com Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional e professor da UniArnaldo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.