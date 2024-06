Alto contraste

A+

A-

Jornalista Mara Godeiro entrevistou no RN no Ar desta quinta-feira, 27/06, o Presidente do União Brasil no RN, o ex senador Jose Agripino. Na pauta, a política nos municípios, principalmente em Parnamirim. A situação com os deputados Benes Leocadio e também Paulinho Freire, além da relação com Salatiel de Souza.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.