Presidente do Sinduscon apresenta propostas para os próximos dois anos e avalia situação da Casan
06/12/2024 - 08h19 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h10 )

Em visita ao Grupo ND, o presidente do Sinduscon, Carlos Leite, apresentou as propostas de trabalho para os próximos dois anos no setor da construção civil. Durante a conversa, destacou ações prioritárias, desafios do setor e comentou a situação da Casan, apontando caminhos para melhorar a infraestrutura e o abastecimento no estado. Confira a reportagem completa de Thais Lentz, com imagens de Gilberto Alves, sobre os projetos e perspectivas para o setor em Santa Catarina.

