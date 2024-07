Presidente do Ibama comenta situação dos incêndios no Pantanal

Alto contraste

Mais de 50 pessoas seguem no combate aos incêndios que atingem o Pantanal. O mês de junho terminou com a maior média de área queimada dos últimos 12 anos, segundo mapeamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brigadistas tentam apagar as brasas que queimam por baixo da vegetação. Equipes do Ibama de diferentes regiões do país estão em Corumbá para reforçar o combate às chamas. Entre segunda e terça-feira o Pantanal registou 100 novos focos de incêndio. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, traz informações sobre o assunto.

