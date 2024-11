Presidente do Corinthians, Augusto Melo fala sobre investimento em time feminino. 📲 #RecordNews

Presidente do Corinthians, Augusto Melo fala sobre investimento em time feminino. ūüď≤ #RecordNews Aclr|Do R7 13/11/2024 - 22h58 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h26 ) twitter

Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou sobre o sucesso do time feminino do clube paulista e do projeto realizado por sua gest√£o em prol das Brabas do Tim√£o.

O Corinthians √© o atual campe√£o da Libertadores Feminina, da Supercopa do Brasil Feminina e do Campeonato Brasileiro Feminino. Al√©m disso, disputa a final do Paulist√£o Feminino contra o Palmeiras, que acontece na pr√≥xima sexta-feira (15) e na quarta-feira (20), com transmiss√£o da Record News. ūüď≤ #RecordNews

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.