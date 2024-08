Presidente da Voepass faz primeiro pronunciamento após queda de avião Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/08/2024 - 00h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h05 ) ‌



O presidente da Voepass Linhas Aéreas fez o primeiro pronunciamento depois da queda do avião, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos. José Luiz Felício Filho afirmou que a empresa segue normas internacionais para garantir a segurança dos voos. Também hoje, a Defensoria Pública do estado de São Paulo explicou como estão as tratativas para as indenizações públicas e privadas das famílias das vítimas.

