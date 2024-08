Presidente da Ucrânia fala pela primeira vez sobre objetivos ao invadir a Rússia Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h54 ) ‌



O exército ucraniano destruiu uma terceira ponte na região da fronteira com a Rússia. A estrutura estava localizada no território de Kursk. Em resposta, a Rússia informou que seus fuzileiros navais capturaram um grupo de 19 soldados ucranianos na mesma região. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que os objetivos ao invadir o território russo não incluem a ocupação do mesmo, mas sim a criação de uma zona de proteção para prevenir novos ataques russos provenientes da fronteira entre os dois países.

