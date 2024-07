Presidente da OCESC destaca oportunidades e desafios do cooperativismo em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/07/2024 - 20h08 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h20 ) ‌



Em Santa Catarina, o sistema cooperativista se prepara para uma expansão no mercado internacional. Durante uma visita à sede do Grupo ND, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC) discutiu as oportunidades que o setor pode aproveitar e os desafios relacionados à infraestrutura de transportes que precisam ser superados. Arliss Amaro traz detalhes exclusivos sobre como o cooperativismo catarinense está se adaptando para crescer globalmente e quais são os principais gargalos enfrentados. Acompanhe a reportagem para entender o futuro promissor e os obstáculos do setor.

