Durante uma visita ao Grupo ND, o presidente da Fetrancesc destacou que a má qualidade das rodovias em Santa Catarina está impactando negativamente a competitividade do estado. Ele afirmou que as condições precárias das estradas dificultam o transporte de mercadorias e aumentam os custos operacionais para as empresas.

