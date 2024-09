Presidente da Facisc destaca demandas municipais para candidatos nas eleições 2024 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 10/09/2024 - 20h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) discute as principais demandas municipais que devem ser endereçadas pelos candidatos nas eleições deste ano, através do projeto "Voz Única". Este projeto visa consolidar as prioridades do setor empresarial e da sociedade civil, promovendo um alinhamento entre as necessidades locais e as propostas eleitorais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.