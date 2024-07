Preservação: crianças aprendem a semear araucárias Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h35 ) ‌



Crianças de uma escola de Porto Alegre estão semeando sementes de araucária. Essa árvore é um símbolo do estado e proporciona o pinhão, que demora décadas até ser colhido. Para preservar a espécie, que é ameaçada de extinção, o plantio começa cedo, junto com os ensinamentos sobre sustentabilidade e proteção do meio ambiente.

