Presente de Cesar Filho emociona Rodrigo Faro | Família Record

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A segunda noite do Família Record começou com muito bom humor: Cesar Filho, apresentador do Hoje em Dia, tirou o icônico Rodrigo Faro e lhe deu dois presentes. O primeiro, para descontrair, foi uma sunga vermelha bastante chamativa. Em seguida, o verdadeiro presente, que emocionou Faro: um carro de fórmula um em miniatura, decorativo, com uma logomarca personalizada para o apresentador.

Inscreva-se no canal Record TV: http://r7.com/BXRa

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/recordtvoficial/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordtvoficial/

Twitter: https://twitter.com/recordtvoficial

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

#RecordTV #FamíliaRecord #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.