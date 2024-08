Prepare se para o Chineque Fest diversão garantida no Edmundo Dowbrava! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h34 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A semana está só começando e já temos um evento imperdível neste sábado! O Chineque Fest acontecerá no Edmundo Dowbrava, das 9h às 17h, trazendo uma programação repleta de diversão. Prepare-se para apresentações musicais, serviços diversos, atividades para crianças e, claro, uma variedade irresistível de doces e salgados. E para deixar a festa ainda mais especial, a NDTV Record e a Câmara Setorial das Panificadoras da CDL vão presentear a cidade com o pão mais famoso do estado. Mikael Melo estará percorrendo a cidade com essa delícia. Acompanhe a cobertura e não perca nenhuma novidade dessa grande celebração!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.