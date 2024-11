Preocupação e medo: casas começam a rachar ao lado de rio em Eldorado Aclr|Do canal Record RS no YouTube 27/11/2024 - 11h07 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h33 ) twitter

Em Eldorado do Sul, quem mora às margens do Rio Jacuí tem convivido com o medo e o receio das casas desabarem. É possível perceber a presença de rachaduras.

