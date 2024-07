Prêmio Sebrae Mulher de negócios 2024: inscrições abertas com novidades | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 15h49 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h41 ) ‌



Empreendedoras, atenção! As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 estão abertas, oferecendo uma oportunidade incrível para mulheres que se destacam em diferentes áreas do empreendedorismo. Este ano, a premiação traz duas novas categorias inéditas: Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais, ampliando ainda mais o reconhecimento do talento feminino em diversos segmentos.

Categorias Premiadas:

Microempreendedora Individual (MEI): Reconhecendo o talento e a garra das mulheres que constroem seus próprios negócios.

Pequeno Negócio: Celebrando a força e a criatividade das mulheres à frente de empresas de pequeno porte.

Produtora Rural: Homenageando as mulheres que impulsionam o agronegócio brasileiro com inovação e sustentabilidade.

Ciência e Tecnologia: Reconhecendo o papel fundamental das mulheres na área de Ciência e Tecnologia, que desenvolvem soluções inovadoras para o futuro.

Negócios Internacionais: Premiando mulheres que conquistaram o mercado internacional com seus produtos e serviços, expandindo os horizontes do empreendedorismo brasileiro.

Inscrições Gratuitas e Prazo Limite:

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de julho pelo site oficial da premiação.

Como Participar:

Para participar, as candidatas devem:

Ser maiores de 18 anos;

Ter um negócio formalizado e em funcionamento;

Se inscrever em uma das cinco categorias disponíveis;

Preencher o formulário eletrônico no site;

Enviar um vídeo curto no formato de "pitch" apresentando a sua história de sucesso.

Para mais informações, acesse o site oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024:

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios

