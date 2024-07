Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Prêmio Manchester: jornalista do Grupo ND recebe premio de "Influenciadora do Ano"

Joinville sediou o Prêmio Manchester, honrando profissionais de comunicação, marketing, publicidade e propaganda. Destaque especial para uma jornalista do Grupo ND, que foi premiada como "Influenciadora do Ano". A premiação reconhece a influência e impacto significativo da jornalista na cena catarinense, destacando sua contribuição no campo da comunicação.

