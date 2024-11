Prêmio Amigo do Leão reconhece contribuições para crianças e idosos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 31/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h20 ) twitter

O Prêmio Amigo do Leão é uma importante iniciativa que visa reconhecer e valorizar aqueles que contribuem com os Fundos da Criança e do Idoso em Santa Catarina. Neste evento, sete categorias foram premiadas, destacando o compromisso de indivíduos e empresas em apoiar ações que beneficiam as populações mais vulneráveis. Acompanhe os detalhes deste evento que celebra a solidariedade e o altruísmo no nosso estado.

