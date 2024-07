Aclr |Do canal Record RS no YouTube

As enchentes provocaram a perda de cerca de 60 mil colmeias no estado. A queda na produção do mel impacta diretamente a economia, mas os danos são ainda piores. É que as abelhas são responsáveis pela polinização de frutas, legumes e grãos, garantindo a produção de alimentos.

