Prejuízo e transtorno: 40 mil clientes estão sem luz no estado 04/12/2024 - 10h06 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h30 )

Dois dias depois do temporal, cerca de 40 mil clientes permanecem sem luz nas áreas de concessão da CEEE Equatorial e da RGE, no estado. Em Alvorada, na região metropolitana, moradores reclamam dos constantes cortes no fornecimento de energia elétrica.

