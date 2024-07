Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Após as devastadoras enchentes do ano passado em Santa Catarina, a Epagri divulgou um levantamento alarmante: o prejuízo na agricultura do estado ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão. Isabella Dotta, de Blumenau, traz todos os detalhes sobre os impactos econômicos e as medidas emergenciais sendo adotadas para aliviar os efeitos das catástrofes naturais.

