Prefeituras orientam sobre limpeza dos túmulos no Dia de Finados

Com a chegada do Dia de Finados, a Vigilância Sanitária alerta para a importância dos cuidados com a limpeza dos túmulos. Especialmente no calor, esses locais podem se tornar focos de prevenção do mosquito da dengue. O repórter Arliss Amaro traz orientações úteis para quem costuma prestar homenagens a seus entes queridos. É fundamental que os visitantes realizem uma limpeza adequada, eliminando possíveis criadouros de mosquitos, como água acumulada em vasos, pratinhos ou outros objetos que possam reter água. Além disso, recomenda-se o uso de repelentes e, se possível, a adoção de medidas preventivas, como a cobertura de recipientes que possam acumular água. Essas ações não são essenciais apenas para a saúde dos visitantes, mas também para a comunidade.

