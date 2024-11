Prefeitura retira 38 escorpiões e 1,4 tonelada de lixo de casa em Uberaba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/10/2024 - 14h15 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h14 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, por meio do Departamento de Controle de Zoonoses e Endemias, realizou uma operação de limpeza em uma residência no bairro Parque das Américas. Foram encontrados no local 38 escorpiões, além de quase uma tonelada e meia de lixo.

Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura de Uberaba, a limpeza ocorreu em atendimento a uma solicitação do Departamento de Posturas. O foco principal era combater focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses.

