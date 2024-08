Prefeitura instaura procedimento para apurar irregularidades na antiga rodoviária de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/08/2024 - 09h23 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma reunião crucial entre o Ministério Público e a Prefeitura de Florianópolis resultou na definição de novas medidas para regularizar a situação do imóvel da antiga rodoviária da cidade. O encontro foi motivado por uma vistoria recente que identificou novas irregularidades no local. As partes envolvidas discutiram e acordaram um procedimento para apurar e resolver os problemas encontrados. A decisão reflete a necessidade urgente de lidar com as questões estruturais e administrativas do imóvel, visando a sua correta utilização e segurança. Acompanhe os detalhes da reunião e as próximas etapas para a resolução dessa situação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.