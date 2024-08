Prefeitura esclarece sobre contrato com laboratório e problemas com uma das empresas contratadas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h26 ) ‌



A Prefeitura de Uberlândia deu esclarecimentos a respeito do contrato com um laboratório de exames clínicos firmado em 2019. Os questionamentos sobre o certame partiram do Ministério Público Federal (MPF), que apontou que a empresa não teria passado pelo processo licitatório adequado à época.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Saúde, Adenilson Lima, reforçou que os contratos com a empresa aconteceram durante a pandemia de Covid-19 e o surto de dengue, quando não havia necessidade de licitação. Ainda segundo o secretário, todos os documentos solicitados pelo MPF foram enviados.

Em 2023 um novo processo licitatório foi aberto para a contratação de empresas para prestar o serviço de exames laboratoriais e atendimento das unidades de saúde, tanto na área ambulatorial quanto do pronto atendimento.

Os novos laboratórios tiveram três meses para o período de instalação, transição e começo dos serviços em Uberlândia. Os últimos dias, porém, foram marcados por diversas reclamações sobre o atendimento e serviço prestados por uma das empresas, principalmente relacionado a atrasos na coleta e entrega dos exames.

