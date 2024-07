Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Com o início do inverno, a Prefeitura de Ribeirão Preto começou a distribuir pelo 2º ano consecutivo os agasalhos para as crianças da rede municipal de Educação. Cerca de 50 mil abrigos serão entregues para os estudantes.

