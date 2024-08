Prefeitura de Uberlândia investe em ampliação do Centro de Referência para Autistas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/08/2024 - 11h54 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h22 ) ‌



A Prefeitura de Uberlândia deu um importante passo para melhorar o atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município. Em um evento realizado hoje, foi assinada a ordem de serviço para a ampliação do Centro de Referência para Atendimento a Pacientes com Espectro Autista.

A nova unidade, que será anexa ao Centro de Internação Pediátrica no bairro Pacaembu, proporcionará um espaço ainda mais completo e especializado para o atendimento de crianças, adolescentes e adultos com TEA. A ampliação do centro visa atender à crescente demanda por serviços especializados e oferecer um cuidado integral aos pacientes e suas famílias.

