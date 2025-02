Prefeitura de SP vai desembolsar R$ 63,5 milhões para o Carnaval Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/02/2025 - 16h49 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h31 ) twitter

O Carnaval de 2025 deve custar R$ 63,5 milhões para a prefeitura de São Paulo. Os contratos oficiais foram publicados no Diário Oficial do município. A empresa estatal SPTuris será responsável pela organização dos blocos de rua. O valor desembolsado para essa parte do carnaval será de R$ 42,5 milhões. A Companhia de Engenharia de Tráfego auxiliou na autorização de desfiles e trajetos. Além disso, a prefeitura deve desembolsar R$ 21 milhões para os desfiles de escolas de samba.

