Prefeitura de Jaraguá do Sul retoma atendimentos após princípio de incêndio Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 09h39 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um princípio de incêndio no fim de semana, a Prefeitura de Jaraguá do Sul retoma hoje o atendimento aos moradores. A repórter Isabela Corrêa traz informações ao vivo sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir a continuidade dos serviços e a segurança da população. A comunidade pode esperar um retorno ao normal dos atendimentos essenciais, com a prefeitura se mobilizando para atender a demanda dos jaraguaenses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.