Prefeitura de Itajaí divulga cronograma do caminhão Cata Treco até o final do ano Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 10h45 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o fim do ano chegando, muitas pessoas aproveitam para dar uma limpa na casa e se desfazer de objetos que já não têm mais serventia. Pensando nisso, a Prefeitura de Itajaí divulga a programação do caminhão Cata Treco, que estará disponível até os últimos dias do ano. A repórter Juliana Senne traz os detalhes ao vivo sobre como agendar o serviço para retirar móveis, eletrodomésticos e outros itens em desuso. Fique atento às datas e aproveite essa oportunidade para fazer uma grande limpeza em casa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.