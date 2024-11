Prefeitura de Forquilhinha entra em acordo com empresa para melhorar serviço de coleta de lixo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 09h58 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h01 ) twitter

Após meses, houve problemas na coleta de lixo, a Prefeitura de Forquilhinha e a empresa responsável pelos serviços chegaram a um acordo que promete melhorias significativas para a população. A repórter Rachel Schneider traz as informações sobre o que deve mudar no atendimento aos moradores. Este acordo visa garantir a regularidade na coleta, aumentar a eficiência do serviço e melhorar a comunicação entre a população e a administração municipal. Com essas mudanças, espera-se que os cidadãos de Forquilhinha tenham uma experiência mais satisfatória e que a cidade se torne mais limpa e organizada. Fique ligado para entender como essas mudanças impactarão seu dia a dia.

