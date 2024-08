Prefeitura de Criciúma assume administração do Samu após fim do contrato terceirizado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/08/2024 - 08h35 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h21 ) ‌



A Prefeitura de Criciúma decidiu assumir a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após o término de um contrato terceirizado. Esta mudança marca uma nova fase na administração do serviço, com o município agora diretamente responsável pelo atendimento de urgências e emergências na região. A repórter Rachel Schneider está ao vivo com os detalhes sobre o que motivou essa decisão e como a população será impactada pela nova gestão do Samu.

