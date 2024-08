Prefeitura de Cascavel (PR) disponibiliza espaço para velório coletivo de vítimas do acidente aéreo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h53 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h40 ) ‌



Mais da metade das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) é do Paraná. A prefeitura de Cascavel, cidade com o maior número de vítimas, disponibilizou um centro de eventos para um velório coletivo. Os parentes de cada vítima vão escolher se querem fazer cerimônias particulares ou se utilizarão esse espaço público. Segundo o prefeito, o governo do Paraná solicitou ao Ministério da Defesa um avião da Força Aérea Brasileira para o transporte dos corpos das vítimas. A aeronave já está na base aérea de São Paulo aguardando as liberações oficiais.

