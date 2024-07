Prefeitura de Blumenau suspende licitação milionária após questionamentos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 19h46 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h28 ) ‌



Em Blumenau, a Prefeitura suspendeu uma licitação milionária após empresas interessadas levantarem questionamentos sobre itens do edital. A medida foi tomada para revisar as condições do processo licitatório e garantir que todos os requisitos sejam claros e justos para todos os participantes. Cláudia Pletsch traz as últimas atualizações sobre essa situação e o impacto da suspensão no andamento do processo.

