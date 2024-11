Prefeito reeleito de Imaruí tem diplomação cassada por suspeita de fraude Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/10/2024 - 08h55 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h47 ) twitter

A Justiça Eleitoral cassou a diplomação do prefeito reeleito de Imaruí, citando suspeitas de fraude nas eleições. O caso levanta questões sobre a integridade do processo eleitoral e traz impactos para o futuro político da cidade. A repórter Rachel Schneider, direto de Criciúma, detalha os motivos dessa decisão, seus desdobramentos e as reações da população e das autoridades locais. Este episódio ressalta a importância do cumprimento das normas eleitorais e coloca Imaruí no centro de um debate sobre transparência e ética na política.

