Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga fala com exclusividade à Record News

Não importa de qual cidade do país você seja, muito provavelmente você já ouviu falar de Sorocaba, já que nos últimos dias os holofotes das redes sociais se voltaram para a cidade do interior de São Paulo, por conta dos vídeos feitos pelo prefeito do município, Rodrigo Manga (Republicanos).

A popularidade do prefeito de Sorocaba acabou expandindo os limites do município, e Rodrigo Manga já aparece, inclusive, nas pesquisas para o governo do Estado de São Paulo. Rodrigo Manga esteve hoje (17) na Record News e participou do Horas News, para falar desse 'boom' nas redes sociais e dos projetos para a cidade de Sorocaba.

