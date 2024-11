Prefeito de São Fidélis, José William, fala sobre planos e projetos para a gestão em 2025 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 08/11/2024 - 16h12 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h26 ) twitter

O Balanço Geral recebeu o prefeito reeleito do município de São Fidélis, José William, que já foi vereador e vice-prefeito do município. Ele teve 44,69% dos votos dados a todos os candidatos. O segundo colocado ficou com 35,47%.

