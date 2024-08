Prefeito de João Dias (RN) é morto a tiros junto com o pai Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 28/08/2024 - 11h04 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h03 ) ‌



A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o assassinato a tiros do prefeito Marcelo Oliveira e de seu pai, Sadi Oliveira. O crime ocorreu na cidade de João Dias. Após as mortes, pelo menos 12 pessoas foram conduzidas à delegacia em Alexandria. Inicialmente, 10 suspeitos foram presos e depois mais dois homens.

