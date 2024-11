Prefeito de Florianópolis representa a cidade em reunião do G20 no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/11/2024 - 20h36 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h18 ) twitter

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, participa de um encontro preparatório para o G20, evento que reúne as vinte maiores potências econômicas do mundo. O encontro, realizado no Rio de Janeiro, discute o papel das cidades no cenário global. Nesta reunião, prefeitos de várias partes do mundo debatem temas como sustentabilidade, economia e governança urbana. O G20 oficial acontecerá na próxima semana, e a participação de Florianópolis reforça a importância das cidades brasileiras em discussões globais.

