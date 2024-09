Prefeito de Criciúma (SC) e mais nove pessoas são presos em operação contra corrupção Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/09/2024 - 13h28 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h16 ) ‌



O prefeito de Criciúma, Clésio Sálvaro, e outras nove pessoas foram presos em uma operação contra a corrupção do serviço público em Santa Catarina. A detenção ocorreu na manhã desta terça (3) na casa do prefeito. Ele utilizou as redes sociais para negar envolvimento com a corrupção e alegar ser vítima de perseguição política.

