Prefeito de Criciúma passa por audiência de custódia após prisão na Operação Caronte Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/09/2024 - 19h56 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O prefeito de Criciúma passou por uma audiência de custódia após ser preso por fraudes relacionadas a serviços funerários, parte da Operação Caronte. Enquanto o caso avança na Justiça, Vinícius Sieglitz traz as últimas atualizações sobre este assunto crucial. Além disso, fique atento ao debate com os candidatos à prefeitura de Criciúma, que será transmitido ao vivo nesta terça-feira (03), a partir das 21h no ND Play. Acompanhe as discussões e veja como os candidatos estão se posicionando frente aos desafios da cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.