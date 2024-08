Prefeito de Criciúma é investigado em esquema de fraude: sete detidos na Operação Caronte Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/08/2024 - 21h20 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h39 ) ‌



Na manhã desta segunda-feira (05), uma operação do Gaeco impactou sete cidades catarinenses e uma no Rio Grande do Sul, com foco em fraudes envolvendo serviços funerários. Entre os alvos da operação está o prefeito de Criciúma, suspeito de integrar uma organização criminosa dedicada a práticas fraudulentas na prestação desses serviços. A Operação Caronte resultou na prisão de sete pessoas e em buscas detalhadas para desmantelar o esquema. O repórter Vinícius Siegltz traz os detalhes sobre as investigações e os próximos passos no caso. Confira.

