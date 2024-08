Prédio em Uberlândia é interditado por risco de desabamento | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 15h19 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h49 ) ‌



Um prédio comercial localizado na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, está com parte de seus andares interditados após laudo da Defesa Civil classificar a situação como de "risco crítico". O edifício, que abriga o Ministério Público Estadual, apresenta diversos problemas estruturais graves, como trincas, rachaduras, infiltrações e descolamento da fachada de vidro.

De acordo com um laudo técnico, as lajes dos pavimentos de garagem apresentam trincas e sinais de deterioração do concreto, indicando um problema estrutural grave possivelmente relacionado ao excesso de carga e à falta de conformidade com o projeto original. A Defesa Civil também constatou infiltrações que comprometem a estrutura, fissuras nas lajes e alvenaria, além de deficiências no sistema de drenagem.

A interdição atinge principalmente os pavimentos utilizados como estacionamento, que foram considerados inseguros para a utilização. O condomínio do edifício já havia solicitado um laudo técnico e notificado às autoridades competentes sobre a situação. Apesar dos problemas, o condomínio ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

