Preços das frutas em queda: tomate lidera com redução de 61,5%

Durante os meses de maio e junho, a CEASA-MINAS registrou uma significativa redução nos preços de diversas frutas. O destaque ficou para o tomate, que apresentou uma queda impressionante de 61,5%. Essa diminuição nos preços é explicada pelos comerciantes como resultado da redução no consumo, levando a ajustes nos estoques e, consequentemente, a uma menor demanda no atacado e preços mais baixos no varejo.

Outras frutas também tiveram reduções expressivas nos preços. O maracujá, por exemplo, está 47,8% mais barato, enquanto o mamão teve uma queda de quase 32%. A melancia caiu 31% e a uva Thompson ficou quase 30% mais em conta neste período. Até mesmo frutas como laranja e morango estão mais acessíveis devido a essa diminuição nos preços.

Os comerciantes ressaltam que essa redução está diretamente ligada à diminuição do consumo, influenciada pelas temperaturas mais baixas do outono e inverno. Essa conjuntura levou a uma queda generalizada nos preços das frutas, proporcionando oportunidades de compra mais vantajosas para os consumidores.

