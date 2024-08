Preço do metro quadrado em Joinville registra a maior alta do Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 09h38 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Joinville está experimentando um aumento significativo no preço do metro quadrado, alcançando a maior alta entre todas as cidades analisadas no Brasil. A valorização imobiliária na cidade tem atraído a atenção dos investidores e moradores, refletindo uma tendência de crescimento no mercado imobiliário local. Com dados recentes apontando para um disparo nos preços, os compradores e vendedores precisam estar atentos às novas condições de mercado. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes sobre essa mudança impactante e o que ela significa para Joinville.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.