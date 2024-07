Preço de aluguel de imóveis comerciais sobe 1,11% em maio

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Os custos para alugar um imóvel comercial no Brasil cresceram 1,11% em maio. Esse dado está presente na mais recente pesquisa do Índice FipeZap, que leva em consideração apenas imóveis de até 200 metros quadrados. Para falar sobre esse cenário no mercado imobiliário, recebemos o Coriolano Lacerda, que é gerente de Pesquisa e Inteligência de Mercado do Grupo OLX.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.twitter.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.