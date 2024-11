Pré-temporada de verão em Santa Catarina registra 29 resgates e 4 mortes por afogamento Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h02 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina divulgou o primeiro balanço da pré-temporada de verão, alertando para o aumento de afogamentos nas praias do estado. Em apenas uma semana, foram registrados quase 30 resgates e quatro mortes por afogamento. O número alarmante destaca a importância da conscientização sobre a segurança nas praias e os cuidados necessários durante a temporada de verão. A repórter Juliana Senne traz os detalhes diretamente de Itajaí, com informações sobre as ocorrências e as medidas de prevenção adotadas pelos bombeiros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.