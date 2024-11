Prazo para inscrições do vestibular da UDESC encerra nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 08h44 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h25 ) twitter

Esta segunda-feira, 04 de novembro, é o último dia para as inscrições no vestibular de verão da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A universidade oferece diversas vagas em diferentes cursos, e é uma oportunidade para quem deseja iniciar a graduação no próximo semestre. Os candidatos podem se inscrever através do site oficial da UDESC, onde também estão disponíveis informações sobre as vagas oferecidas e os critérios de seleção. Além do vestibular, a UDESC também realiza seleção por meio do histórico escolar, proporcionando mais uma alternativa para os estudantes. Não deixe para a última hora e garanta sua participação nesse processo seletivo.

