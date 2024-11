Prazo para desocupação de condomínio em Itajaí termina nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 10h24 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h24 ) twitter

Esta segunda-feira, 21 de outubro, é o último dia para as famílias desocuparem o condomínio residencial em Itajaí, que corre risco de desabamento. A situação é preocupante e tem gerado ansiedade entre os moradores, que precisam deixar suas casas para garantir a segurança de todos. Juliana Senne está ao vivo no local, trazendo detalhes sobre a situação atual e as orientações da Defesa Civil. O coordenador Amadeu Medeiros também compartilha informações importantes sobre os próximos passos para as famílias afetadas e as medidas que estão sendo tomadas para assegurar a segurança da comunidade.

